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طفلة تحرج بوبي ديليفين على السجادة الحمراء

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طفلة تحرج بوبي ديليفين على السجادة الحمراء طفلة تحرج بوبي ديليفين على السجادة الحمراء

السبت 25-07-2015 12:56

حضرت العارضة بوبي ديليفين Poppy Delevingne حفل إطلاق فيلم Paper Towns لدعم شقيقتها كارا التي تلعب دور البطولة فيه، حيث فوجئت بأن الممثلة ميغ كروسبي Meg Crosbie البالغة من العمر 12عاماً ترتدي نفس فستانها.
اختارت كل واحدة منهما فستاناً يحمل طبعات ورود حمراء رائعة من تصميم Dolce &Gabbana. وعلى الرغم من أن كل واحدة منهما ارتدت نسخة الفستان المناسبة لعمرها، فإنا لا نكاد نلاحظ الفرق بين الفستانين. اختارت بوبي تنسيقاً شبابياً أنيقاً مع طوق ذهبي وحذاء أحمر بكعب عالٍ، بينما نسقت الطفلة ميغ إطلالتها مع حذاء أحمر مريح مناسب لعمرها وحقيبة براقة.

لا نجد مجالاً للمقارنه بين الإطلالتين، ولكن هل تعتقدين أن هذا الموقع محرج بالنسبة إلى العارضة بوبي ديليفين؟

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سيدتي