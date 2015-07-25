طرق مُتعددة ورائعة لارتداء الجينز على طريقة النجمات

إن كنت مللت ارتداء قماش الجينز بشكل يوميّ، على مدار العام، فإليك طرقاً مميزة وجديدة، اعتمدتها النجمات من هذا القماش، فابتكرن منه أجمل الإطلالات وأكثرها عصرية وأناقة، سواء أكانت من السراويل، أم التنانير، أم الفساتين، أم الشورت والجامبسوت.

فإن كنت ترغبين في إطلالة تجمع الأناقة والعصرية، فإن بإمكانك تنسيق جينز ممزق مع حذاء بكعب عالٍ وسترة مميزة، كما فعلت كارلا حداد، وCiara. وإذا رغبت في "لوك" يومي أنيق مع سروال الجينز، فاعتمدي أسلوب عارضة الأزياء Rosie Huntington-Whiteley التي نسقت سروالاً ضيقاً من الجينز مع سترة فضفاضة وحذاء بكعب متوسط الارتفاع. بإمكانك كذلك أن تستوحي من Kourtney Kardashian التي اختارت توب قطنية مع الجينز وحذاء فضياً أنيقاً. ولإطلالة عصرية ومختلفة، استوحي من هيفاء وهبي، التي ارتدت تنورة قصيرة من التول فوق سروال الجينز، وأبدعت بذلك أسلوباً مُبتكراً. وبإمكان مايا دياب أن تشكّل وحياً لك، وهي التي نسّقت "شورت" قصيراً مع حذاء وربطات وصلت إلى ما فوق الكاحل، فبدت إطلالتها جريئة ومتمردة. وإذا رغبت في إطلالة أنيقة بقماش الجينز، فاستوحي من Rihanna ذات الفستان المصمّم على أيدي مصممي Dior، مع حقيبة وحذاء أنيقين، أو حافظي من خلاله على أسلوب شبابي كما فعل كلٌّ من: Kendall Jenner، يارا، وAlexa Chung.

جمعنا لك نحن إطلالات مُبتكرة ومتنوّعة للنجمات بقماش الجينز، وسنترك لك حرية اختيار الإطلالة التي أعجبتك أكثر لتستوحي منها أجمل لوك عصريّ ورائع.

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