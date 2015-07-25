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فيديو - حجازي يشارك في فوز فيورنتينا على بنفيكا بركلات الترجيح

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فيديو - حجازي يشارك في فوز فيورنتينا على بنفيكا بركلات الترجيح فيديو - حجازي يشارك في فوز فيورنتينا على بنفيكا بركلات الترجيح

بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بين فيورنتينا وبنفيكا في الكأس الدولية للأبطال، نجح الأول في الفوز 5-4 عن طريق ركلات الترجيح.

استطاع الحارس البديل لوكا ليزيريني التصدي لركلة اللاعب مهدي كارسيلا ليحقق فريقه الانتصار في مباراة الجمعة التي أقيمت في ولاية كونيتيكت الأمريكية.

وشارك الدولي المصري أحمد حجازي في الربع ساعة الأخيرة من المباراة بدلا من الإسباني بورخا فاليرو.

وكانت هذه المباراة هي الثانية لمدرب الفيولا الجديد البرتغالي باولو سوزا الذي تسلم المهمة خلفا للمقال فينشينزو مونتيلا.

فلقد تلقى الهزيمة في المباراة الأولى 4-2 أمام باريس سان جيرمان في البطولة نفسها.

وسيواجه فيورنتينا نظيره برشلونة بطل أوروبا في المواجهة المقبلة المقرر لها يوم 2 أغسطس.

شاهد ركلات الترجيح

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فيديو اليوم السابع

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