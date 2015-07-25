تقرير.. فيورنتينا يعرقل انتقال صلاح لروما

أفاد موقع (كالتشيو ميركاتو) الإيطالي بأن نادي فيورنتينا يقف في طريق انتقال الجناح المصري محمد صلاح من تشليسي إلى فريق روما الإيطالي.

وأكد الموقع أن هناك اتفاق نهائي بين الناديين الأخيرين حول اللاعب، لكن فيورنتينا يقف أمام الصفقة بسبب سعيه للحفاظ على حقوقه تجاه اللاعب الذي رفض الاستمرار معه بعدما انتهت المهلة المحددة له من أجل الإفصاح عن قراره وفقا لمسؤولي الفيولا.

وأشار الموقع إلى أن الصفقة لن تتم إلا عندما يحصل فيورنتينا على تعويضات حتى يتخلى عن شكواه ضد اللاعب.

وأكد الموقع أن هذه التعويضات ستتمثل في تخلي روما عن لاعبه المهاجم ماتيا ديسترو لفيورنتينا من أجل الموافقة الأخير على صفقة صلاح.

ويبقى الاتفاق بين الناديين الإيطاليين على كيفية انتقال اللاعب الإيطالي ديسترو، هل سيرحل على سبيل الإعارة أم يتم بيعه بمقابل مادي يراه فيورنتينا مناسبا، ويتخلى عن شكواه ضد صلاح من أجل السماح له باللعب في روما.