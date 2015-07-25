بالفيديو..صفحة الرئيس تحتفل بقناة السويس الجديدة بهاشتاج «مصر بتفرح»

دشنت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر”، هاشتاج #مصر_بتفرح.

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وقالت الصفحة الرسمية في تدوينة: “شاركنا فرحة المصريين ب‏قناة السويس الجديدة‬ علي الهاشتاج ‫‏مصر بتفرح‬ “.

وأضافت: “أبعت صورتك بكلمة (مصر بتفرح) أو (قناة السويس الجديدة) وسيتم نشرها علي الحسابات الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي”.

كما نشرت الصفحة الرسمية، فيديو بعنوان “مصر بتفرح” يرصد ردود أفعال المصريين على افتتاح قناة السويس الجديدة.