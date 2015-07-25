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بالفيديو..صفحة الرئيس تحتفل بقناة السويس الجديدة بهاشتاج «مصر بتفرح»

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تدشين هاشتاج مصر بتفرح

تدشين هاشتاج بتفرح

دشنت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر”، هاشتاج #مصر_بتفرح.

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وقالت الصفحة الرسمية في تدوينة: “شاركنا فرحة المصريين ب‏قناة السويس الجديدة‬ علي الهاشتاج ‫‏مصر بتفرح‬ “.

هاشتاج مصر بتفرح

هاشتاج مصر بتفرح

وأضافت: “أبعت صورتك بكلمة (مصر بتفرح) أو (قناة السويس الجديدة) وسيتم نشرها علي الحسابات الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي”.

هاشتاج مصر بتفرح

هاشتاج مصر بتفرح

كما نشرت الصفحة الرسمية، بعنوان “مصر بتفرح” يرصد ردود أفعال المصريين على افتتاح قناة السويس الجديدة.

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