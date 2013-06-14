"الحرية والعدالة" ينظم حملة لتجميل قرى مركز ديرمواس بالمنيا

يحيى فوزي: أعمال النظافة والتجميل التي تتم بالقرى ضمن حملة "معا نبني مصر

كتب : خديجة العادلي منذ 47 دقيقة

نظم حزب الحرية والعدالة بديرمواس، الذارع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، حملة لتجميل القرى بدائرة مركز ديرمواس بالمنيا.

وشملت الحملة أعمال نظافة للشوارع ودهان للأرصفة، والتي جاءت ضمن فاعليات حملة "معا نبني مصر" بقرى "التل الغربي وخزام الغربية وسمهان" التابعة لمركز ديرمواس.

وشارك بالحملة شباب حزب الحرية والعدالة وعدد من المتطوعين من الأهالي ممن ساهموا بجهدهم وسط تفاعل من الجميع.

وأشار مفيد أحمد، أمين الحزب بديرمواس، إلى أن الأهالي بقرى ديرمواس استقبلوا هذه الحملات بفرحة كبيرة، نظرا لما تحدثه من تغيير ومنظر جمالي يساعد على تحسين القرى وشوارعها.

وأكد يحيى فوزي، مسؤول جماعة الإخوان المسلمين بديرمواس، أن جميع أعمال النظافة والتجميل التي تمت بالقرى هي ضمن أعمال حملة "معا نبني مصر"، التي تهدف بالدرجة الأولى لنشر الخير بين الجميع ونشر روح التعاون والإيجابية.