احذر جلوسك أمام مكيفات الهواء يزيد فرص إصابتك بالعصب الخامس

كثير من الأشخاص يجلسون أمام مبردات أو مكيفات الهواء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الجو مما يتسبب فى حدوث بعض المشاكل الصحية ومنها التهاب العصب الخامس نظرا لأن تعرض الوجه للسعات الهواء الباردة المفاجئة أحد العوامل التى تزيد فرص الإصابة بالتهاب العصب الخامس.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد عياد أخصائى جراحة المخ والأعصاب، أن التهاب العصب الخامس أحد مشاكل أمراض المخ والأعصاب وهو عبارة عن حدوث اضطراب يصيب العصب الخامس مما يتسبب فى حدوث الألم وصداع شديدة.

ويستكمل د. عياد قائلا: تزيد فرص إصابة النساء بالتهاب العصب الخامس أكثر من الرجال حيث أن هناك العديد من الأسباب التى تساهم فى الإصابة بالتهاب العصب الخامس، وأهمها:

>1) أحيانا يكون التهاب العصب الخامس نتيجة التعرض للسعات البرد شتاءا أو صيفا بكثرة الجلوس أمام المكيفات ومبردات الهواء أو ضغط العصبى.

>2)نقص أو ضعف فيتامين B المغذى للأعصاب نظرا لأنه مكمل أساسى لأداء العصب وظيفته.

>3) حدوث إصابة فيروسية تسهم فى حدوث اختلال بوظيفة العصب.

>4)الإصابة ببعض أورام المخ والتى تؤثر على العصب عند مَنْشئه فى المخ.

>5) حدوث التهاب فى العصب الخامس نتيجة ضغط على العصب عند خروجة من الجمجمة.

>ويتابع د. عياد قائلا "يتم تشخيص التهاب العصب الخامس من خلال إجراء إشاعة مقطعية والرنين المغناطسى على المخ وفى بعض الحالات يتم التشخيص من خلال الكشف الإكلينيكى للمريض.