بالفيديو - ميلان ينهي الدربي بصاروخ ميكسيس ويهزم إنتر في الكأس الدولية للأبطال

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن النادي الأبيض ينتظر وصول وكيل أعمال البرتغالي جوزفالدو فيريرا من أجل بدء مفاوضات تجديد التعاقد.

وزعمت تقارير صحفية أن الزمالك فتح خط المفاوضات مع حسن شحاتة المدير الفني الحالي للمقاولون العرب، من أجل خلافة فيريرا الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم.

وقال أحمد مرتضى لـFilGoal.com: "نحترم تاريخ حسن شحاتة الكبير، ولكن لا مفاوضات معه أو مع مدربين مصريين في الوقت الحالي".

وتابع "الأولوية لدى الزمالك هي التجديد لفيريرا، وننتظر وصول وكيل أعماله خلال يومين من البرتغال، من أجل بدء مفاوضات تجديد التعاقد".

وأكمل "البحث عن بدائل يبدأ في حال رفض فيريرا التجديد، وليس من الآن. هذا توجه مجلس الإدارة كاملا وعلى رأسه مرتضى منصور".