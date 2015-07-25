5 لاعبين من روما يفشلون في دخول إندونيسيا

(إفي): منعت إدارة شئون الهجرة الإندونيسية خمسة لاعبين من روما الإيطالي، من دخول أراضيها للعب مباراة ودية اليوم السبت بمدينة جاكرتا، وذلك ضمن استعدادات الفريق لخوض غمار الموسم الجديد.

وذكرت مصادر من داخل الإدارة أن الصربي آدم لياييتش والكولومبي فيكتور إيباربو والباراجوائي أنطونيو سانابريا والإيفواريان جيرفينيو وسيدو دومبيا، لم يتمكنوا من دخول الأراضي الإندونيسية نتيجة لعدم امتلاكهم لتأشيرات دخول البلاد.

وعلق إيتالو زانزي، المدير الرياضي بنادي العاصمة الإيطالية، على هذا الأمر بقوله "تعرضنا لواقعة مؤسفة في المطار، حيث لم يتمكن خمسة لاعبين من دخول البلاد، وهم في طريقهم للعودة إلى روما".

وأضاف زانزي "إنه لأمر محبط خاصة بعد المجهود الكبير الذي بذلناه لنكون هنا"، مشيدا بحسب بيان النادي بالحفاوة البالغة من قبل الجماهير الإندونيسية.

يذكر أن نادي روما قد وصل، في زيارته الأولى من نوعها، إلى الأراضي الإندونيسية أمس الجمعة من أجل خوض مباراة ودية في ملعب جيلورا بونج كارنو ضمن جولته التحضيرية للموسم الجديد.

وشارك نادي روما، وصيف الدوري الإيطالي، خلال الأسبوعين الماضيين في بطولة الكأس الدولية للأبطال التي استضافتها العاصمة الأسترالية ملبورن وفاز بها ريال مدريد الإسباني.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أعلن رسميا مطلع الشهر الجاري عن موعد بدء الموسم الجديد في بطولة دوري الدرجة الأولى الإيطالي 2015-2016.

وستلعب الجولة الأولى من الموسم الجديد يومي 22 و23 أغسطس المقبل في حين ستخوض الفرق الجولة الأخيرة (الثامنة والثلاثين) في 15 مايو من العام القادم 2016.