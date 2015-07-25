أخبار عاجلة

موقع إسرائيل نيتس الألماني يكشف عن صفقة القرن بين السيسي وترامب -
بيان من الداخلية تكشف فيه تفاصيل انفجار المحلة -
تفاصيل اجتماع رؤساء المحاكم الإفريقية في السودان.. والزناتي: "البشير" وفر لنا حراسة شديدة تخوفًا من الإخوان -
سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

زحام شديد وإقبال على مكتب التنسيق بجامعة المنصورة لتسجيل رغبات الطلاب

Google+ Print
زحام شديد وإقبال على مكتب التنسيق بجامعة المنصورة لتسجيل رغبات الطلاب زحام شديد وإقبال على مكتب التنسيق بجامعة المنصورة لتسجيل رغبات الطلاب
شهد مكتب تنسيق جامعة المنصورة اليوم السبت، زحامًا شديدًا، نتيجة إقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم، فيما زار الدكتور الهلالى الشربينى الهلالى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مكتب التنسيق، للاطمئنان على سير العمل بالمكتب وفروعه داخل الجامعة وخارجها.

وقال الهلالى خلال زيارته، أن فروع مكتب التنسيق بجامعة المنصورة بدأت العمل صباح اليوم لمساعدة طلاب الثانوية العامة على تسجيل رغباتهم، عن طريق فروع مكتب التنسيق بالمدينة الجامعية بشارع جيهان، ومركز الحساب العلمى، وكلية التربية، وكلية الصيدلة داخل حرم الجامعة، وكلية التربية النوعية بالمنصورة وفرعيها بميت غمر، ومنية النصر خارج الحرم الجامعى، بدءًا من اليوم وحتى الأربعاء، ويستمر العمل بفروع المكتب من التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

ويقدم العاملون بفروع مكتب التنسيق الخدمات لمساعدة طلاب المرحلة الأولى فى اختيار الكليات المناسبة لمجموعهم إلكترونيًا حسب الأقسام العلمية والأدبية وطباعة الرغبات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365