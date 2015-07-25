زحام شديد وإقبال على مكتب التنسيق بجامعة المنصورة لتسجيل رغبات الطلاب

شهد مكتب تنسيق جامعة المنصورة اليوم السبت، زحامًا شديدًا، نتيجة إقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم، فيما زار الدكتور الهلالى الشربينى الهلالى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مكتب التنسيق، للاطمئنان على سير العمل بالمكتب وفروعه داخل الجامعة وخارجها.

وقال الهلالى خلال زيارته، أن فروع مكتب التنسيق بجامعة المنصورة بدأت العمل صباح اليوم لمساعدة طلاب الثانوية العامة على تسجيل رغباتهم، عن طريق فروع مكتب التنسيق بالمدينة الجامعية بشارع جيهان، ومركز الحساب العلمى، وكلية التربية، وكلية الصيدلة داخل حرم الجامعة، وكلية التربية النوعية بالمنصورة وفرعيها بميت غمر، ومنية النصر خارج الحرم الجامعى، بدءًا من اليوم وحتى الأربعاء، ويستمر العمل بفروع المكتب من التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

ويقدم العاملون بفروع مكتب التنسيق الخدمات لمساعدة طلاب المرحلة الأولى فى اختيار الكليات المناسبة لمجموعهم إلكترونيًا حسب الأقسام العلمية والأدبية وطباعة الرغبات.