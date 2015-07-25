بالصور.. أمن القاهرة يشن حملات لإزالة الإشغالات على الطرق الصحراوية

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة حملات موسعة على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى وطريق القاهرة السويس الصحراوى بمشاركة كافة أجهزة المديرية من شرطة المرافق والمرور والمباحث وقوات الأمن وذلك قبيل أيام من إحتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة.

واستهدفت الحملات إزالة الإشغالات على الطرق الصحراوية واستغلال البعض للطريق بهدف إقامة عشش وعربات لبيع الفاكهة والمأكولات والمشروبات مما يسيء للمظهر العام ومنع إستغلال الطريق من قبل هؤلاء الباعة بقصد إبراز الوجه الحضارى للبلاد أمام الوفود التى ستحضر الاحتفال.

وأسفرت الحملات عن ضبط (43 إزالة إدارية – إزالة 17 عشة لبيع الفاكهة – إزالة 13 عربة مأكولات – ضبط 11 بائع متجول – تحرير 23 محضر إشغال طريق – تحرير 12 محضر بيئة – 9 بدون شهادة صحية).

ووجه مدير أمن القاهرة بتعيين الخدمات والأقوال الأمنية بكثافة بتلك الطرق للحفاظ على ما تم إنجازه بالتزامن مع قيام الإدارة العامة لمباحث القاهرة بقيادة اللواء هشام العراقى مدير الإدارة بمشاركة مجموعات قتالية من الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة بتمشيط المناطق الصحراوية والجبلية المتاخمة لتلك الطرق بصفة مستمرة لضمان أقصى درجات التأمين .



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