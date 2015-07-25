أخبار عاجلة

موقع إسرائيل نيتس الألماني يكشف عن صفقة القرن بين السيسي وترامب -
بيان من الداخلية تكشف فيه تفاصيل انفجار المحلة -
تفاصيل اجتماع رؤساء المحاكم الإفريقية في السودان.. والزناتي: "البشير" وفر لنا حراسة شديدة تخوفًا من الإخوان -
سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل الحكم على حسين فهمى لاتهامه بسب وقذف محمود قابيل لجلسة 5 سبتمبر

Google+ Print
تأجيل الحكم على حسين فهمى لاتهامه بسب وقذف محمود قابيل لجلسة 5 سبتمبر تأجيل الحكم على حسين فهمى لاتهامه بسب وقذف محمود قابيل لجلسة 5 سبتمبر
قررت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد لاظمى، وسكرتارية عمرو عبد العزيز، مد أجل النطق بالحكم على الفنان حسين فهمى لاتهامه بسب وقذف الفنان محمود قابيل لجلسة 5 سبتمبر للاطلاع على التقارير.

كان النائب العام السابق قد وافق على إحالة الفنان حسين فهمى إلى محكمة جنح أكتوبر، بعد اتهامه بالظهور فى إحدى القنوات، وتوجيهه العديد من الاتهامات ضد الفنان محمود قابيل.

جاء ذلك بعد أن أعدت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار عمرو مخلوف رئيس النيابة، وإسلام ضيف، مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، مذكرة بتفاصيل القضية، وتم إحالتها للنائب العام لاتخاذ القرار فيها .

وتعود تفاصيل الأحداث، حينما تقدم الفنان محمود قابيل ببلاغ لقسم شرطة أول أكتوبر، اتهم فيه الفنان حسين فهمى بسبه وقذفه على الهواء فى أحد البرامج التى تذاع على إحدى الفضائيات اتهمه فيها بالكذب، وأنه يتربح من الفن، وأنه ليس فنانًا بالمعنى التقليدى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365