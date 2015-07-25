تأجيل الحكم على حسين فهمى لاتهامه بسب وقذف محمود قابيل لجلسة 5 سبتمبر

قررت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد لاظمى، وسكرتارية عمرو عبد العزيز، مد أجل النطق بالحكم على الفنان حسين فهمى لاتهامه بسب وقذف الفنان محمود قابيل لجلسة 5 سبتمبر للاطلاع على التقارير.

كان النائب العام السابق قد وافق على إحالة الفنان حسين فهمى إلى محكمة جنح أكتوبر، بعد اتهامه بالظهور فى إحدى القنوات، وتوجيهه العديد من الاتهامات ضد الفنان محمود قابيل.

جاء ذلك بعد أن أعدت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار عمرو مخلوف رئيس النيابة، وإسلام ضيف، مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، مذكرة بتفاصيل القضية، وتم إحالتها للنائب العام لاتخاذ القرار فيها .

وتعود تفاصيل الأحداث، حينما تقدم الفنان محمود قابيل ببلاغ لقسم شرطة أول أكتوبر، اتهم فيه الفنان حسين فهمى بسبه وقذفه على الهواء فى أحد البرامج التى تذاع على إحدى الفضائيات اتهمه فيها بالكذب، وأنه يتربح من الفن، وأنه ليس فنانًا بالمعنى التقليدى .