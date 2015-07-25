النيابة تصرح بدفن جثة سائق توفى داخل حجز قسم شرطة المطرية

صرحت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بدفن جثة سائق توفى داخل حجز قسم شرطة المطرية بعد إصابته بحالة عصبية وتشنجات مفاجئة.

وكان مصدر أمنى مسئول، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا بوفاة أحد المتهمين المحبوسين على ذمة إحدى القضايا داخل حجز قسم شرطة المطرية، والذى تبين أنه توفى نتيجة حالة تشنجات انتابته داخل الحجز وتوفى على إثرها .

وأشار المصدر إلى أن ضباط قسم المطرية فوجئوا فى الساعة الخامسة فجر أمس الجمعة، بمحاولة عدد من المحتجزين بالقسم طلب النجدة لأحد المتهمين لتدهور حالته الصحية، وعلى الفور حاول ضباط القسم إسعافه إلا أنه توفى نتيجة حالة من التشنجات.

وأضاف المصدر أن المتهم محبوس منذ 30 يوما على ذمة قضية إكراه أحد الأشخاص على توقيع إيصالات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى تولت التحقيق حول ملابسات الواقعة وأسباب الوفاة.