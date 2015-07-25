أخبار عاجلة

موقع إسرائيل نيتس الألماني يكشف عن صفقة القرن بين السيسي وترامب -
بيان من الداخلية تكشف فيه تفاصيل انفجار المحلة -
تفاصيل اجتماع رؤساء المحاكم الإفريقية في السودان.. والزناتي: "البشير" وفر لنا حراسة شديدة تخوفًا من الإخوان -
سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تصرح بدفن جثة سائق توفى داخل حجز قسم شرطة المطرية

Google+ Print
النيابة تصرح بدفن جثة سائق توفى داخل حجز قسم شرطة المطرية النيابة تصرح بدفن جثة سائق توفى داخل حجز قسم شرطة المطرية
صرحت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بدفن جثة سائق توفى داخل حجز قسم شرطة المطرية بعد إصابته بحالة عصبية وتشنجات مفاجئة.

وكان مصدر أمنى مسئول، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا بوفاة أحد المتهمين المحبوسين على ذمة إحدى القضايا داخل حجز قسم شرطة المطرية، والذى تبين أنه توفى نتيجة حالة تشنجات انتابته داخل الحجز وتوفى على إثرها .

وأشار المصدر إلى أن ضباط قسم المطرية فوجئوا فى الساعة الخامسة فجر أمس الجمعة، بمحاولة عدد من المحتجزين بالقسم طلب النجدة لأحد المتهمين لتدهور حالته الصحية، وعلى الفور حاول ضباط القسم إسعافه إلا أنه توفى نتيجة حالة من التشنجات.

وأضاف المصدر أن المتهم محبوس منذ 30 يوما على ذمة قضية إكراه أحد الأشخاص على توقيع إيصالات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى تولت التحقيق حول ملابسات الواقعة وأسباب الوفاة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365