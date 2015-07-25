فضيحة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بمكياج نصف الوجه

أطلقت خبيرة التجميل نيكي Nikkie حملة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي لإثبات قدرة المكياج على تغيير الوجه؛ وذلك تحت هاشتاغ#powerofmakeup . وقد سبق لموقعنا أن تناول موضوع قوة المكياج في تغيير شكل النجمات، فعرضنا صور النجمات قبل المكياج وبعده. لكن هذه الموجة الجديدة من الصور التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل على مكياج نصف الوجه.

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هل تجرئين على تطبيقه؟ في صورة واحدة، تجدين الفرق الشاسع على وجه المرأة مع المكياج ومن دونه. وتُشير نيكي إلى أنّ المكياج يُعيد الثقة إلى السيّدة المتعبة نفسياً، كما أنّ هذه الخدعة هي أساسية في يوميات كلّ امرأة. وبما أنّ المكياج هو خدعة جماليّة تُخفي عيوب الوجه وتُظهر جماله، إليك الخطوات الأساسية التي ننصحك بالتركيز عليها عند تطبيق مكياج نصف الوجه لإيجاد الفرق، لأن قواعد المكياج مرتبطة بكلّ سيّدة، وهذه الطريقة ستساعدك على اختيار المكياج المناسب لك، عند رؤية الفرق:

- استعيني بالكونسيلر لاخفاء الهالات السوداء، ولإخفاء الحبوب والبقع الداكنة أيضاً.

- تأكدي من تأسيس بشرتك بشكل جيد بوساطة كريم الأساس المناسب للون بشرتك.

- ارسمي عينيك بشكل يجعلها تبدو أكبر.

- ضعي الرموش المستعارة لتكبير العين.

- ارفعي وجنتيك ببودرة الخدود.

- ضعي أحمر الشفاه المناسب للون بشرتك.

- استخدمي محدد الحواجب لملء الفراغات وتكثيف الحاجب، إذا لزم الأمر.

والآن، التقطي صورة سيلفي وستجدين الفرق!

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