أخبار عاجلة

موقع إسرائيل نيتس الألماني يكشف عن صفقة القرن بين السيسي وترامب -
بيان من الداخلية تكشف فيه تفاصيل انفجار المحلة -
تفاصيل اجتماع رؤساء المحاكم الإفريقية في السودان.. والزناتي: "البشير" وفر لنا حراسة شديدة تخوفًا من الإخوان -
سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

فضيحة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بمكياج نصف الوجه

Google+ Print
فضيحة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بمكياج نصف الوجه فضيحة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بمكياج نصف الوجه

السبت 25-07-2015 13:53

أطلقت خبيرة التجميل نيكي Nikkie حملة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي لإثبات قدرة المكياج على تغيير الوجه؛ وذلك تحت هاشتاغ#powerofmakeup . وقد سبق لموقعنا أن تناول موضوع قوة المكياج في تغيير شكل النجمات، فعرضنا صور النجمات قبل المكياج وبعده. لكن هذه الموجة الجديدة من الصور التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل على مكياج نصف الوجه.

قد يعجبك : بالفيديو: خطوات تطبيق مكياج مناسب للنظارات
هل تجرئين على تطبيقه؟ في صورة واحدة، تجدين الفرق الشاسع على وجه المرأة مع المكياج ومن دونه. وتُشير نيكي إلى أنّ المكياج يُعيد الثقة إلى السيّدة المتعبة نفسياً، كما أنّ هذه الخدعة هي أساسية في يوميات كلّ امرأة. وبما أنّ المكياج هو خدعة جماليّة تُخفي عيوب الوجه وتُظهر جماله، إليك الخطوات الأساسية التي ننصحك بالتركيز عليها عند تطبيق مكياج نصف الوجه لإيجاد الفرق، لأن قواعد المكياج مرتبطة بكلّ سيّدة، وهذه الطريقة ستساعدك على اختيار المكياج المناسب لك، عند رؤية الفرق:
- استعيني بالكونسيلر لاخفاء الهالات السوداء، ولإخفاء الحبوب والبقع الداكنة أيضاً.
- تأكدي من تأسيس بشرتك بشكل جيد بوساطة كريم الأساس المناسب للون بشرتك.
- ارسمي عينيك بشكل يجعلها تبدو أكبر.
- ضعي الرموش المستعارة لتكبير العين.
- ارفعي وجنتيك ببودرة الخدود.
- ضعي أحمر الشفاه المناسب للون بشرتك.
- استخدمي محدد الحواجب لملء الفراغات وتكثيف الحاجب، إذا لزم الأمر.

والآن، التقطي صورة سيلفي وستجدين الفرق!

تابعي أيضاً:

بالفيديو: دقيقتين للتخلّص من الرؤوس السوداء.. والنتيجة صادمة!

تألقي بصور الـ Selfie كمشاهير هوليوود

مكياج صيفي من كواليس تصوير مجلة "سيدتي "

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "

بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين

بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين