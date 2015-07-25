تألقي بشعر لامع وجميل في كل الأوقات

لأن هدف المرأة الدائم أن تطّل بشكل جميل وملفت، إليك نصائح عن كيفيّة الاعتناء بشعرك الذي يعتبر من أهم مقومات الجمال. تابعي سر الحصول على الشعر المميّز:

كما تعرف معظم النساء، فإن الشعر الجميل يبدأ من فروة رأس صحية ومفعمة بالترطيب. ولذلك، وكما هي الحال مع كريم الوجه وغسول الجسم ومرطب الشفاه التي تعزز مستويات ترطيب بشرتنا، تحتاج فروة الرأس إلى القدر نفسه من الاهتمام والعناية للحفاظ على ترطيبها.

ومن هذا المنطلق، قرر خبراء هيد آند شولدرز- الشامبو الذي يحتل موقع الريادة في مجال علوم الشعور وفروة الرأس- ابتكار حل اثنين في واحد يقدم عناية كاملة لفروة الرأس والشعر في آن واحد، ويحارب القشرة، ويضمن الترطيب الإضافي لهما. شامبو هيد آند شولدرز العناية الكاملة يمكّنك من الحصول على نظام ترطيب يومي سهل ومصمم لمساعدة شعرك وفروة رأسك في التخلص من الجفاف.

وباختصار، فإن شامبو هيد آند شولدرز العناية الكاملة يمنحك دون شك شعر جميل ومفعم بالترطيب وخال من القشرة 100%. والأهم من ذلك، يمنحك ترطيب أكثر بست مرات مقارنة مع منتجات الشامبو التقليدية. إضافة إلى أن هذا المنتج الثوري يضمن إنقاذ فروة الرأس الجافة، ويمنحك شعراً ناعماً، ويرطب فروة الرأس، ليترك شعرك برائحة منعشة وعطرة، ويجعله أكثر نعومة وروعة.

مع هيد آند شولدرز العناية الكاملة، ستتألقي بأجمل طلة في العيد القادم من دون شك!



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