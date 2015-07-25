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نصائح لتجنب ألم الثدى أثناء الرضاعة الطبيعية

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نصائح لتجنب ألم الثدى أثناء الرضاعة الطبيعية نصائح لتجنب ألم الثدى أثناء الرضاعة الطبيعية
تعد مرحلة الرضاعة الطبيعية من أهم المراحل التى تمر على المرأة والطفل، وتتطلب رعاية خاصة بمنطقة الثدى لدى الأم لضمان استمرار الرضاعة الطبيعية بصورة آمنة.

عن الرضاعة الطبيعية أرسلت قارئة تقول إنها أم للمرة الأولى وطفلها عمرة أسبوعين، وتعانى من ألم شديد بالحلمة عند إرضاعه، وهو الأمر الذى يسبب لها ضيقا وتوترا كبيرا، وتسأل عن أفضل الوسائل الآمنة التى تجنبها الشعور بهذا الألم.

ألم الثدى فى المرحلة الأولى للرضاعة أمر طبيعى ومؤقت


>يوضح استشارى أمراض النساء الدكتور عطية أبو النجا فى إجابته عن سؤال القارئة، أن الم حلمات الثدى فى المرحلة الأولى من الرضاعة أمرا طبيعيا وخاصة فى الطفل الأول، وغالبا ما تنتهى تلك المشكلة تدريجيا على مدار الشهور التالية للولادة.

نصائح للتخفيف من ألم الثدى أثناء الرضاعة الطبيعية


>الحرص على ترطيب حلمات الثدى بالكريمات المرطبة والطبية الخاصة بتلك المنطقة، هو أهم الخطوات فى القضاء على مشكلة ألم الثدى، تبعا لرأى أبو النجا، ويضيف أن هذا الأمر يجب البدء به فى مرحلة مبكرة ترجع لشهور الحمل الأخيرة، كاستعداد لمرحلة الرضاعة الطبيعية.

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