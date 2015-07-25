جامعة الإسكندرية تبدأ استقبال الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة

أعلنت جامعة الإسكندرية، أنها بدأت في استقبال الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، للترشح للمعاهد والكليات للعام الجامعي الجديد من خلال 8 معامل الكترونية.

وتم تخصيص 8 معامل الكترونية لاستقبال الطلاب وتسجيل رغباتهم عبر أجهزة الحاسب الآلي اعتباراً من السبت ولمدة 5 أيام لطلاب المرحلة الأولى فقط.

> وأكد الدكتور رشدي زهران رئيس الجامعة، أنه تم توزيع معامل التنسيق بكليات الآداب والحقوق والتربية، داخل المجمع النظري، وكليتي العلوم بمنطقتي الشاطبي ومحرم بك، وكلية الهندسة بمنطقة الشاطبي، وكلية السياحة والفنادق بمنطقة أبوقير، والمدينة الجامعية بمنطقة سموحة، على أن يكون المقر الرئيسي للتنسيق بكلية الحقوق.