تعرف على أهم 10 أعراض لمرض السكر

مرض السكر أكثر الأمراض انتشارا نتيجة أسباب عديدة يتعلق بعضها بممارسة نمط حياة خاطئ أولأسباب وراثية، كما تختلف ظهور أعراضه من شخص إلى آخر. ماهو مرض السكر؟

>قال الدكتورعاطف بسيونى استشارى أمراض الباطنة والسكر والغدد الصماء بالمعهد القومى للسكر: "الإصابة بمرض السكر تكون نتيجة حدوث خلل فى قيام البنكرياس بوظيفته بإفراز وإنتاج الأنسولين فى الدم". أعراض مرض السكر.

>وأضاف بسيونى قائلا: "مرض السكر له أعراض كثيرة تختلف من شخص إلى آخر حسب درجة الإصابة ونوعها أهمها":

>1) فقدان الوزن بصورة ملحوظة

>2) التبول بكثرة بصورة مبالغ فيها وغير معتادا عليه

>3) الشعور بالعطش وتناول كمية كبيرة من الماء "جفاف بالريق"

>4) ضعف النظر وعدم القدرة على رؤية الأشياء

>5) زيادة العصبية والتوتر

>6) الشعور بالدوخة والدوار

>7) جفاف الجلد

>8) الإصابة بالتهابات الأذن، والالتهاب الجلدية بالجهاز التناسلى للسيدات

>9) الضعف الجنسى للرجال

>10) التهاب الأعصاب

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365