لتفادى التهاب الأعصاب.. اهتم بالكالسيوم واديها برتقال

كثير من الأشخاص يجهلون فوائد تناول الغذاء الصحى ومدى تأثيره على صحتهم حيث يسهم عدم تناول بعض الأغذية المحتوية على بعض الفيتامينات إلى التعرض للكثير من الأضرار الصحية خاصة التى تتعلق بالمخ والأعصاب.

قال الدكتورأحمد عياد، أخصائى جراحة المخ والأعصاب، أن هناك بعض أنواع الأغذية التى تساهم فى الأصابة بالأمراض التى تتعلق بالمخ والأعصاب والألم العمود الفقرى، وأهمها:

1)نقص الكاليسوم

2)نقص فيتامين B

>عدم تناول الأغذية الغنية الكالسيوم مثل الألبان ومنتجاتها من الأجبان الصحية حيث يؤثر نقص عنصر الكالسيوم على عظام الفقرات والعمود الفقرى مما يؤدى حدوث الأعراض التالية:>-آلام بالعمود الفقرى.>-زيادة فرص التعرض للانزلاقات الغضروفية.>- حدوث تزحزح الفقرات.>- يؤدى إلى حدوث تشنجات بالعضلات خاصة عضلات اليدين والقدمين.>عدم تناول الأشخاص الأغذية التى تحتوى على فيتامين B والمتواجد فى بعض الخضراوات والفاكهة من البرتقال والليمون يؤدى إلى الإصابة بحالات التهاب الأعصاب خاصة الأعصاب الطرفية وضعف الذاكرة.