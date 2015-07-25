«صدقي صبحي» يبحث ووزير الدفاع الفرنسي الشراكة العسكرية

التقى الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جان ايف لودران، وزير الدفاع الفرنسي، الذي يتواجد بمصر حاليًا، في زيارة رسمية، تستغرق عدة أيام يرافقه وفد رفيع المستوى.

وأجرى الجانبان، مباحثات، تناولت علاقات الشراكة العسكرية المصرية الفرنسية، وما تشهده من تقارب في هذه المرحلة.

وعبَّر الجانبان عن تطلعهما لزيادة أوجه التعاون العسكري في مجالات التدريب وتبادل الخبرات لكلا الدولتين، وبما له من انعكاسات على دعم جهود حفظ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما ناقشا المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية وجهود مكافحة الإرهاب.

حضر اللقاء الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

أ ش أ