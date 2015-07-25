إصابة خمسة فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى ببنى سويف

أصيب اليوم السبت 5 أشخاص من أسرة واحدة، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة بنى سويف.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن إخطارا من مستشفى بنى سويف العام يفيد بوصول نجيب .ع.ع 65 سنة، وزوجته كريمة .ع.ع 52 سنة، وأبنائهم " كريم 10 سنوات، حمادة 12 سنة، بلال 7 سنوات م مصابون بإصابات مختلفة وحالتهم مستقرة.

وتبين من التحرييات الأولية أن المصابين الخمسة كانوا يستقلون سيارة ملاكى وانفجر إطار السيارة، مما أدى إلى انقلابها واصابتهم بالقرب من نفق أبو صالح شمال المحافظة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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