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محاسبة بالشرقية لمحكمة الأسرة: مهددة بالسجن لعدم سداد ديون مصاريف المدارس

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محاسبة بالشرقية لمحكمة الأسرة: مهددة بالسجن لعدم سداد ديون مصاريف المدارس محاسبة بالشرقية لمحكمة الأسرة: مهددة بالسجن لعدم سداد ديون مصاريف المدارس
" اضطررت للاقتراض من الغير لتسديد مصروفات المدارس الخاصة لطفلى التوأم بعد تنصل طليقى من المسئولية رغم أنه ميسور الحال ويعمل بإحدى الدول العربية، والآن أنا مهددة بالسجن والطرد من الشقة بسبب كثرة الديون للغير وعجزى عن دفعها لتحملى كافة النفقات والأعباء العائلية وإيجار الشقة".

هذه كانت كلمات محاسبة تعمل بإحدى المصالح الحكومية بالشرقية، لقاضى محكمة الأسرة بالزقازيق، والتى كانت تشكو من عدم سداد والد توأمها مصروفات مدارس الطفلين، وتقدمت الأم بشهادة رسمية بقيمة المصروفات 14273 جنيه لكل تلميذ أى ما يتجاوز 28 ألف جنيه.
>وكانت تقدمت " أسماء – ع – ر" محاسبة بدعوى رقم 273 ضد زوجها " هشام – م – ا " مدرس بأحد الدول العربية تطلبه بسداد قيمة مصروفات المدارس الخاصة بالطفلين توأم عن صفوف الأول و الثانى و الثالث الابتدائى .

وقضت محكمة الأسرة الدعوى المقدم بإلزام " هشام – م – ا " مدرس بإحدى الدول العربية بسداد قيمة المصروفات المدرسية الخاصة بالتلميذين وقيمتها 28 ألفا و546 جينها .
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مصر 365