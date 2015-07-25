أخبار عاجلة

موقع إسرائيل نيتس الألماني يكشف عن صفقة القرن بين السيسي وترامب -
بيان من الداخلية تكشف فيه تفاصيل انفجار المحلة -
تفاصيل اجتماع رؤساء المحاكم الإفريقية في السودان.. والزناتي: "البشير" وفر لنا حراسة شديدة تخوفًا من الإخوان -
سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

العثور على مقبرة جماعية بالمدخل الغربى لمدينة درنة شرق ليبيا

Google+ Print
العثور على مقبرة جماعية بالمدخل الغربى لمدينة درنة شرق ليبيا العثور على مقبرة جماعية بالمدخل الغربى لمدينة درنة شرق ليبيا
أعلن الناطق باسم غرفة عمليات عمر المختار التابعة للجيش الليبى عبد الكريم صبرا، العثور على مقبرة جماعية فى "غابة بو مسافر" فى المدخل الغربى لمدينة درنة شرق ليبيا.

وقال صبرا -فى تصريح له اليوم السبت- إن المقبرة تحوى 5 جثث متحللة بالكامل، أبلغ المواطنون بشأنها الهلال الأحمر الذى انتقل لمعاينتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
>وأضاف أن اتصالات ستجرى مع الجهات المختصة لسحب عينات من الجثث لتحديد هوية أصحابها، ثم دفنها فى مكان معروف.

يذكر أن وزارة العدل بالحكومة المؤقتة قد وجهت فى وقت سابق بعدم دفن أية جثث مجهولة يعثر عليها فى مدينة درنة وضواحيها، قبل سحب عينات منها للتحليل بمعرفة الجهات المختصة.
>وكانت منطقة (غابة بو مسافر )تحت سيطرة عناصر تنظيم «داعش» فى درنة، قبل طردهم من المدينة بعد الاشتباكات بين كتيبة بوسليم وعناصر التنظيم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365