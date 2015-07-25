العثور على مقبرة جماعية بالمدخل الغربى لمدينة درنة شرق ليبيا

أعلن الناطق باسم غرفة عمليات عمر المختار التابعة للجيش الليبى عبد الكريم صبرا، العثور على مقبرة جماعية فى "غابة بو مسافر" فى المدخل الغربى لمدينة درنة شرق ليبيا.

وقال صبرا -فى تصريح له اليوم السبت- إن المقبرة تحوى 5 جثث متحللة بالكامل، أبلغ المواطنون بشأنها الهلال الأحمر الذى انتقل لمعاينتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

>وأضاف أن اتصالات ستجرى مع الجهات المختصة لسحب عينات من الجثث لتحديد هوية أصحابها، ثم دفنها فى مكان معروف.

يذكر أن وزارة العدل بالحكومة المؤقتة قد وجهت فى وقت سابق بعدم دفن أية جثث مجهولة يعثر عليها فى مدينة درنة وضواحيها، قبل سحب عينات منها للتحليل بمعرفة الجهات المختصة.

>وكانت منطقة (غابة بو مسافر )تحت سيطرة عناصر تنظيم «داعش» فى درنة، قبل طردهم من المدينة بعد الاشتباكات بين كتيبة بوسليم وعناصر التنظيم.

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