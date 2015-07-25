منظمة دولية: 86% من أطفال فلسطين المعتقلين تعرضوا للتعذيب بسجون إسرائيل

كشفت "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فى فلسطين" أن هناك ارتفاعا فى مستوى العنف الجسدى الذى تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين فى سجونها.

وقالت الحركة ـ فى بيان صحفى اليوم السبت ـ إن الأدلة التى جمعتها خلال النصف الأول من العام الجاري، أظهرت أن 86% من الأطفال المعتقلين تعرضوا لنوع أو أكثر من العنف الجسدى خلال عملية الاعتقال أو التحقيق، فى زيادة بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضى 2014، وأضافت أنه خلافا لنظرائهم الإسرائيليين، فإن غالبية الأطفال الفلسطينيين لا يتمتعون بحق وجود مرافق من قبل الأهل أو الاستشارة القانونية خلال التحقيق معهم.

وحسب تحقيقات الحركة العالمية، فإن سوء المعاملة الذى يتعرض له الأطفال الفلسطينيون المعتقلون هى ظاهرة منتشرة وبشكل ممنهج وواسع فى المعتقلات الإسرائيلية، فالأطفال المعتقلون من قبل قوات الاحتلال يصلون إلى مراكز التحقيق وهم معصوبو الأعين ومكبلو الأيدى والأقدام، ومحرومون من النوم.

وبينت أن قوات الاحتلال قامت بتعصيب أعين غالبية الأطفال، ممن قابلتهم الحركة، وتكبيل أيديهم وأقدامهم، وأن حوالى 55% من الحالات تعرض فيها الأطفال لتفتيش عار فى السجون الإسرائيلية، كذلك التوقيع على مستندات أو أوراق باللغة العبرية أثناء التحقيق وهى لغة لا يعرفونها.

وأشارت إلى أنها وثقت أربع حالات لأطفال حبسوا انفراديا بهدف التحقيق معهم من قبل قوات الاحتلال،لافتة إلى أن هذا الإجراء يعتبر تعذيبا حسب المعايير الدولية والقانون الدولي.

وقال مدير برنامج المساءلة فى الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش أن الأطفال المعتقلين فى السجون الإسرائيلية يتعرضون منذ أكثر من عقد لسوء معاملة وتعذيب بشكل ممنهج وواسع.

>وأضاف أن التعديلات التى أجريت على الأوامر العسكرية الإسرائيلية خلال العامين الأخيرين تهدف لتحسين صورة النظام العسكرى الإسرائيلي، وقد فشلت فى وضع حد لسوء معاملة الأطفال الفلسطينيين وتعذيبهم.

وقالت الحركة إن الحصانة التى يتمتع بها جنود الاحتلال الإسرائيلى تعتبر عائقا أمام تحقيق العدالة، ففى شهر يونيو الماضى قدمت الحركة شكويين إلى دائرة التحقيق الجنائى فى الشرطة العسكرية الإسرائيلية بالنيابة عن طفلين تعرضا للتعذيب خلال اعتقالهما، وحتى الآن لم تتلق أى إجابة.

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