جامعة السادات تفتح أبوابها لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بالتنسيق

أعلن الدكتور صلاح البلال رئيس جامعة مدينة السادات عن فتح التنسيق الالكترونى اليوم السبت بمعامل الحاسبات بجامعة مدينة السادات لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة إلكترونيا.

وأضاف أن التقديم فى المرحلة الأولى لمدة خمسة أيام بدء من الساعة التاسعة صباحا و حتى الثالثة بعد الظهر طبقا للشرائح المحددة لكل فئة و سينتهى ادخال او تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء آخر يوم للمرحلة

يذكر أن تنسيق طلاب المرحلة الاولى بحد ادنى 396.5 درجة بنسبة 96.7 % للعلوم و 383.5 درجة بنسبة 93.5% للرياضيات و 334 درجة بنسبة 81.5% للادبى .