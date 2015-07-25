«المؤتمر»: العبور التجريبي للقناة الجديدة رسالة للعالم بقدرتنا على تحدى الصعاب

اعتبر المستشار حسين أبو العطا نائب رئيس حزب المؤتمر، بداية العبور التجريبي للسفن بقناة السويس الجديدة، اليوم ، قبل الافتتاح الرسمي لها في 6 أغسطس هى رسالة للعالم كله، أننا برغم كل التحديات قادرين على تحدى الصعاب.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر فى تصريحات صحفية اليوم ، أن القوات المسلحة المصرية والشعب المصرى ، أكدا للداخل والخارج أننا جميعا نعمل على قلب رجل واحد مؤكداً، وأننا قادرين على صنع المعجزات، والمشككين فى قدراتنا على الإنجاز.

ودعا نائب رئيس حزب المؤتمر، الجميع إلى الوقوف خلف قواتنا المسلحة التى تحقق الإنجازات من أجل أمن وإستقرار البلاد والمزيد من التنمية ، وخلق فرص عمل للأجيال القادمة.