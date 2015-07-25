محافظة القليوبية تشن حملة لإزالة المعديات النهرية المخالفة بكفر شكر

شنت محافظة القليوبية حملة مكبرة لضبط العبارات النهرية المخالفة وغير المرخصة والتى تمثل خطرًا داهمًا على حياه المواطنين.

وأكد المهندس محمد الهادى رئيس مركز مدينة كفر شكر قيام شرطة المسطحات المائية ومأمور مركز كفر شكر، بضبط المعديات المخالفة بكفر شكر، مشيرا إلى أنه تم رفع هذه المعديات التى لا تحمل ترخيصا رسميا بالعمل، والتى كانت تقوم بنقل الركاب من كفر شكر إلى ميت العبس - منوفية مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

من جانبه أكد المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية، أن جميع المعديات بالمحافظة تخضع لرقابة صارمة، مؤكدا أنه سيتم شن حملات تفتيش عليها بشكل دورى.

وأوضح المحافظ أنه كلف رؤساء المدن بإجراء مراجعة شاملة وحصر المعديات، التى تعمل بنطاق المحافظة سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة والعمل على تقنين أوضاعها وتوفير وسائل الأمن والسلامة لها.



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