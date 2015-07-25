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تظاهر الحاصلين على الثانوية بشمال سيناء للمطالبة بتخفيض درجات القبول بالجامعات

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تظاهر الحاصلين على الثانوية بشمال سيناء للمطالبة بتخفيض درجات القبول بالجامعات تظاهر الحاصلين على الثانوية بشمال سيناء للمطالبة بتخفيض درجات القبول بالجامعات
نظم عشرات من طلبة الثانوية العامة بشمال سيناء وأولياء أمورهم اليوم وقفة احتجاجية بمقر نقابة المهندسين فى العريش، مطالبين المجلس الأعلى للجامعات بتخفيض دراجات القبول بالجامعات 5% التى صرح بها وزير التعليم العالى دون أن يتم تطبيقها رسميا.

وقال المهندس ناجى بكير أحد أولياء الأمور إن الطلبة هذا العام عانوا كثيرا وتقدمنا بشكاوى لوزارة التعليم العالى لمراعاة ظروفهم عند التنسيق للجامعات وحتى اليوم لم يصدر قرار صريح بإقراره.

وأجمع المشاركون فى الوقفة على أنهم سيقومون بالتوجه إلى مقر وزارة التعليم العالى لتقديم شكوى مباشرة للوزير.

ورفع المحتجون لافتات تضمنت استغاثة للرئاسة والحكومة بسرعة تحقيق الوعد للطلبة.

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مصر 365