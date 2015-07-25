بالصور.. طلاب الثانوية يتوافدون على معامل الحاسبات فى جامعة أسوان

توافد طلاب الثانوية العامة على معامل الحاسبات لملء استمارات التنسيق الإلكترونى بمركز المعلومات فى جامعة أسوان اليوم "السبت" ورافق الطلاب أولياء أمورهم وتعد الأعداد قليلة فى أول يوم للتنسيق.

من جانبه قال الدكتور عادل فهيم، مدير مركز المعلومات بجامعة أسوان، إن الجامعة خصصت قاعة واحدة لأعمال التنسيق داخل المركز تستوعب حوالى 30 طالبا، وتضم أجهزة حاسب آلى مجهزة، ويوجد مسئول مع كل طالب لمساعدته أثناء ملء استمارة الرغبات، وتبدأ ساعات العمل يومياً من الـ9 صباحاً حتى الخامسة مساء.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الطالب يملأ الرغبات فى مركز المعلومات نظراً لوجود مسئولين لديهم خبرة يقدمون له المساعدة فى حالة الاستفسارات أو المشاكل التقنية التى تظهر بشكل مفاجئ ويصعب حلها.



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