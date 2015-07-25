تزاحم طلاب المرحلة الأولى على مكاتب التنسيق الإلكترونى بجامعة أسيوط

تزاحم طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة بأسيوط على مكاتب التنسيق الإلكترونى بجامعة أسيوط، والتى فتحت أبوابها منذ الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى السابعة مساء

من جانبه، قال الدكتور عادل أبوالمجد عميد كلية الحاسبات والمشرف العام على مكتب التنسيق الإلكترونى بجامعة أسيوط، أن مكتب تنسيق أسيوط يضم مركز تنسيق رئيسى بمنى الجامعة القديمة بكلية الآداب، والذى تم تحديث الأجهزة به، حيث يضم أكثر من 70 جهاز كمبيوتر و6 طابعات ليزر ومعمل بقطاع "ا" بالمدينة الجامعية وبه مركزين وكل مركز مزود بـ30 جهاز كمبيوتر، بالإضافة لوجود العنصر البشرى من شئون الطلاب المركزية لإرشاد الطلاب فى اختيار الرغبات وموظفين لديهم خبرة على الحاسب الآلى لمساعدة الطلاب فى إدخال الرغبات، بالإضافة لمكتب آخر بفرع الجامعة بالوادى الجديد لخدمة أبناء الوادى وتوفير مشقة السفر إلى مدينة أسيوط.

وأضاف أبو المجد، أنه تم عمل لوحات وبيانات إرشادية للطلاب وأولياء الأمور لتعريفهم بخطوات فتح الجهاز والأوراق المطلوبة خلال التقديم وتوفير كل سبل الراحة، مشيرا إلى أن المكتب الرئيسى وجه إليه عددا من الأسئلة بخصوص شهادات المعادلة والدبلومات الفنية والدبلومة الأمريكية، وتم الرد عليها من خلال المكتب.