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وزير الآثار يتفقد معبدى الكرنك والأقصر ومتحف التحنيط

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وزير الآثار يتفقد معبدى الكرنك والأقصر ومتحف التحنيط وزير الآثار يتفقد معبدى الكرنك والأقصر ومتحف التحنيط
قام الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، ظهر اليوم السبت، وذلك عقب وصوله لمحافظة الأقصر بعمل جولة تفقدية فى معبدى الكرنك والأقصر، ومتحف التحنيط بكورنيش النيل، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للسائحين الذين يتوافدون على الأقصر لزيارة معالهما الآثرية التاريخية.

واستمع وزير الآثار خلال جولته إلى شرح الدكتور مصطفى وزيرى مدير آثار العليا حول آخر أعمال التطوير فى جميع أرجاء المدينة ومعابدها الآثرية والمتاحف بالأقصر، مشدداً على أنه توجد خطط خلال المرحلة المقبلة لجذب أكبر عدد من السائحين لزيارة المحافظة، لتنشيط السياحة مجدداً.

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مصر 365

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