إقبال متوسط على ملء الرغبات بجامعة الإسكندرية

شهدت جامعة الإسكندرية، اليوم، إقبالا متوسطا من طلاب الثانوية العامة لملئ رغبات المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة، بمراكز ووحدات الحاسب الآلى بكليات وأفرع الجامعة.

وقال محمد عليان، مسئول مكتب التنسيق بجامعة الإسكندرية، إن الجامعة خصصت 8 مراكز لمساعدة الطلاب فى ملئ رغبات المرحلة الأولى والتى تستمر حتى الأربعاء القادم.

وأضاف مسئول مكتب التنسيق أن المراكز المخصصة بجامعة الإسكندرية هى كليات "الآداب والحقوق والتربية" بالمجمع النظرى، وكليتى العلوم بالشاطبى ومحرم بك، وكلية الهندسة بالشاطبى وكلية التربية الرياضية للبنات بفلمنج والمدينة الجامعية بسموحة، إضافة إلى مراكز خصصت لطلاب جامعة الإسكندرية فرع مطروح.

وقالت رانيا محمد جابر، مدير مركز تدريب الحاسب الآلى ونظم المعلومات بالمدينة الجامعية "طلبة سموحة"، إن الإقبال اليوم متوسط منذ التاسعة صباحا، ويتوقع زيادته خلال الأيام القادمة، لافتة إلى أنه تخصيص موظفين من وحدة الحاسب الآلى لمساعدة الطلاب على ملئ الرغبات بحكم خبرتهم فى السنوات الماضية، مؤكدة أن موقع التنسيق لا يواجه أى مشاكل فى اليوم الأول، كما حدث فى السنوات السابقة.