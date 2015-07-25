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أجواء احتفالية فى قناة السويس احتفالا بعبور أول سفينة القناة الجديدة

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أجواء احتفالية فى قناة السويس احتفالا بعبور أول سفينة القناة الجديدة أجواء احتفالية فى قناة السويس احتفالا بعبور أول سفينة القناة الجديدة
شهدت قناة السويس، اليوم السبت، أجواء احتفالية بمناسبة العبور التجريبى للقناة الجديدة والتى تم الانتهاء من تكريكها ورفع 260 مليون متر مكعب رمال مشبعة بالمياه خلال 9 أشهر باستخدام 45 كراكة عملاقة.

واستقبلت إدارة العلاقات العامة والإعلام بهيئة قناة السويس برئاسة طارق حسنين، المتحدث الإعلامى للهيئة ومدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة، صباح اليوم السبت، عددا من الإعلاميين ومراسلى الصحف بمبنى الإرشاد مقر هيئة قناة السويس، وانتقل الوفد الإعلامى بأتوبيسات هيئة قناة السويس إلى منطقة الدفرسوار جنوب القناة.

وتم نقل الوفد الإعلامى عن طريق القاطرة مساعد 2 والتى أبحرت من الدفرسوار فى اتجاه الجنوب ومشاهدة بدء العبور التجريبى للسفن الثلاث وحمل الإعلاميون الأعلام المصرية على ظهر القاطرة مساعد 2، ثم أبحرت القاطرة مساعد 2 وهى إحدى قاطرات هيئة قناة السويس فى اتجاه الشمال من الكيلو 95 جنوبا إلى الكيلو 60 شمالا والعودة تجاه منطقة نمرة 6 بالقرب من البلاح لمشاهدة عبور السفن من قافلة الشمال مع إطلاق أبواق السفن العابرة وصافرات لنشات قناة السويس المتواجدة فى القناة الجديدة للإرشاد والمتابعة.

وقال طارق حسنين، المتحدث الإعلامى لهيئة قناة السويس، أثناء مصاحبته لفريق الإعلاميين بالمجرى الملاحى الجديد، إن نجاح عبور سفن الحاويات الستة التى عبرت القناة اليوم يؤكد استعداد القناة الجديدة لاستقبال جميع السفن العملاقة بغاطس 66 قدما.

وأشار حسنين إلى أنه تم اختيار سفن الحاويات بغاطس وحمولات مختلفة فى تجريب العبور بالمجرى الملاحى الجديد لأنه الأكثر عبورا فى القناة.

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مصر 365