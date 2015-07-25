شعار افتتاح قناة السويس الجديدة على مقدمة طائرات مصر للطيران

صرح وزير الطيران المدنى الطيار حسام كمال، أن شركة مصر للطيران قامت بوضع شعار احتفالية افتتاح القناة الجديدة على عدد من طائرات الأسطول التي تجوب العالم، وذلك احتفالا بالحدث المهم لافتتاح قناة السويس الجديدة فى السادس من أغسطس القادم.

وقد قامت شركة مصر للطيران للصيانة والاعمال الفنية بتركيب الشعار على مقدمة الطائرات حيث يراها الركاب ومرتادي المطارات حول العالم.

وذلك ضمن عدد من الأنشطة التسويقية الأخرى الخاصة بالافتتاح و التي تقوم بها الشركة لكونها الناقل الرسمي لحفل الإفتتاح.

وأضاف كمال، أن هناك تنسيق يومي مع أجهزة الدولة المختلفة من أن أن تخرج الافتتاحية بالشكل الذي يشرف مصر و المصريين.

أ ش أ