ننشر صور شعار قناة السويس الجديدة على طائرات أسطول مصر للطيران

ينشر "اليوم السابع"، أول صور لتزيين طائرات مصر للطيران بشعار قناة السويس الجديدة، والتى ستجوب العالم احتفالا بافتتاح القناة.

وقال الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى، اليوم السبت، إن شركة مصر للطيران قامت بوضع شعار احتفالية افتتاح القناة الجديدة على عدد من طائرات الأسطول التى تجوب العالم احتفالا بالحدث الهام.

وأضاف كمال أن شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية طبعت الشعار على مقدمة الطائرات، حيث يراها الركاب ومرتادو المطارات حول العالم، وذلك ضمن عدد من الأنشطة التسويقية الأخرى الخاصة بالافتتاح والتى تقوم بها الشركة لكونها الناقل الرسمى لحفل الافتتاح.

وأشار كمال إلى أن هناك تنسيقا يوميا مع أجهزة الدولة المختلفة على أن تخرج الافتتاحية بالشكل الذى يشرف مصر والمصريين.



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