أشهر 7 حوادث غرق مراكب نيلية.. ملف تفاعلى

لم يكن حادث غرق مركب الوراق فى مياه النيل، والذى راح ضحيته 40 شخصاً تم انتشال جثامينهم حتى الآن، الأول من نوعه، حيث شهدت مصر العديد من حوادث غرق المراكب النيلية على اختلاف أسبابها وحجم الخسائر فى كل منها.

"اليوم السابع" يقدم فى ملف تفاعلى أشهر 7 حوادث غرق مراكب نيلية على مدار السنوات الماضية، للتعرف عليها، اضغط هنا..

- الحماية المدنية: ارتفاع عدد جثث ضحايا مركب الوراق لـ40 حتى الآن

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- غرق "مركب الوراق" يعصف برئيسى النقل النهرى والمسطحات المائية..محلب يقرر صرف 60 ألف جنيه لأسرة كل غريق..الحماية المدنية:ارتفاع الجثث المنتشلة لـ40 وجارى البحث عن اثنتين.. والصحة: 35 جثة وصلت المستشفيات

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- مباحث الجيزة: حصيلة الأطفال الغرقى فى حادث مركب الوراق المنكوب 20طفلا

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- وزيرة التضامن: ننسق مع وزارة العدل لاستخراج إعلام وراثة لضحايا مركب الوراق

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