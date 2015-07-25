أخبار عاجلة

موقع إسرائيل نيتس الألماني يكشف عن صفقة القرن بين السيسي وترامب -
بيان من الداخلية تكشف فيه تفاصيل انفجار المحلة -
تفاصيل اجتماع رؤساء المحاكم الإفريقية في السودان.. والزناتي: "البشير" وفر لنا حراسة شديدة تخوفًا من الإخوان -
سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أشهر 7 حوادث غرق مراكب نيلية.. ملف تفاعلى

Google+ Print
أشهر 7 حوادث غرق مراكب نيلية.. ملف تفاعلى أشهر 7 حوادث غرق مراكب نيلية.. ملف تفاعلى
لم يكن حادث غرق مركب الوراق فى مياه النيل، والذى راح ضحيته 40 شخصاً تم انتشال جثامينهم حتى الآن، الأول من نوعه، حيث شهدت العديد من غرق المراكب النيلية على اختلاف أسبابها وحجم الخسائر فى كل منها.

"اليوم السابع" يقدم فى ملف تفاعلى أشهر 7 حوادث غرق مراكب نيلية على مدار السنوات الماضية، للتعرف عليها، اضغط هنا..


>- الحماية المدنية: ارتفاع عدد جثث ضحايا مركب الوراق لـ40 حتى الآن
>

- غرق "مركب الوراق" يعصف برئيسى النقل النهرى والمسطحات المائية..محلب يقرر صرف 60 ألف جنيه لأسرة كل غريق..الحماية المدنية:ارتفاع الجثث المنتشلة لـ40 وجارى البحث عن اثنتين.. والصحة: 35 جثة وصلت المستشفيات
>

- مباحث الجيزة: حصيلة الأطفال الغرقى فى حادث مركب الوراق المنكوب 20طفلا
>

- وزيرة التضامن: ننسق مع وزارة العدل لاستخراج إعلام وراثة لضحايا مركب الوراق
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر

القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر

النائب علاء عبد النبي: مصر عازمة على استئصال الفساد والرشوة

النائب علاء عبد النبي: مصر عازمة على استئصال الفساد والرشوة

ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي

ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي