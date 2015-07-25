سائق يهشم رأس شقيقه بشاكوش لخلافهما على 6000 جنيه فى ديرب نجم بالشرقية

أنهى سائق توكتوك، اليوم، حياة شقيقه بالتعدى عليه بآلة حادة وتهشم رأسه لخلافات مالية بينهما، تقدر بـ 6000جنيه، وتمكن ضباط ديرب نجم من ضبط المتهم، وجار إخطار نيابة ديرب للتحقيق برئاسة إبراهيم سرى الجمل وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء خالد عبد الرحمن مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد سامى الحسينى مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بلاغا من أهالى قرية صهبرة، بوجود شخص جثة هامد بمنزله .

وتبين من التحريات التى بإشرها الرائد شريف عبد العزيز رئيس مباحث ديرب نجم، بإشراف المقدم أسامة ربيع مفتش مباحث المركز، أن الجثة لشخص يدعى "أسامة م ع ا" 27 سنة عامل وبيه إصابات عبارة عن كسر بالجمجمة وجرح قطعى بالرأس .

وتبين من التحريات الأولية، ومن سؤال شقيقه "هناء" قيام شقيقهما "عادل" 25 سنة سائق توك توك بالتعدى على شقيقه بآلة حادة وتهشم رأسه لخلافات مالية بينهما، وعجز المجنى عليه عن تسديد مبلغ 6000 جنيه لشقيقه، فقام بالتشاجر معه والتعدى عليه، وتم ضبط المتهم .والشاكوش المستخدم فى الواقعة. وتحرر المحضر رقم 71 91 إدارى ديرب نجم وجار العرض على النيابة.

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