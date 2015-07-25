شاهد .. الفريق مميش يقود أول سفينة تعبر قناة السويس الجديدة

قاد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، قبل قليل، أول سفينة تعبر فى قناة السويس الجديدة وسط فرحة غامرة من كل العاملين بالقناة والسفن.

وقال الفريق مميش إن اليوم تاريخى بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وأن نجاح العبور اليوم بداية رائعة لحفل الافتتاح الذى يترقبه العالم فى 6 أغسطس القادم موجهًا الشكر للرئيس السيسي والقوات المسلحة وأبناء الهيئة والعاملين بالقناة الجديدة معربًا عن أمله فى أن تكون القناة الجديدة بداية لمصر الجديدة.

وعبرت السفن وهى السفينة apl southenbtoin وترفع علم سنغافورة وحمولتها 133 ألف طن وغاطسها 41,8 قدم والسفينة maersk steernaess وحمولتها 95 الف طن وغاطسها 42,7 وترفع علم لوكسمبرج ، و السفينة mayssan وحمولتها 77 الف طن وغاطسها 42,9 قدم وترفع علم البحرين.

ورافقت السفن عدد من القاطرات التابعة للهيئة منها القاطرة بركة وعدد من اللنشات البحرية التابعة للهيئة والقوات البحرية وسط تأمين برى وبحرى وجوى

> وأصطف الآلالف من المواطنيين والعمال على ضفتى القناة لتحية السفن الثلاثة فيما أطلقت السفن أبواقها لترد التحية.

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