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تأجيل نظر طعن أحمد عز على استبعاده من الترشح للبرلمان لـ 2 أغسطس

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تأجيل نظر طعن أحمد عز على استبعاده من الترشح للبرلمان لـ 2 أغسطس تأجيل نظر طعن أحمد عز على استبعاده من الترشح للبرلمان لـ 2 أغسطس
قررت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقام من المستشار يحيى عبد المجيد، المحامى، وكيلا عن رجل الأعمال أحمد عز، الذى يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة، لـ 2 أغسطس المقبل.

واختصم الطعن الذى قيد برقم 35359 لسنة 61 ق كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزى، ومدير عام بنك فرع السادات بصفتهم.

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مصر 365

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