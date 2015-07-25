استئناف محاكمة 51 متهما فى قضية اقتحام سجن بورسعيد

وشهدت الجلسة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، مشاهدة الأسطوانات المدمجة بالأحراز، والمقدمة من المدعين بالحق المدنى، ومن ضباط الشرطة والقنوات الفضائية.
كانت المحكمة قد قررت فى جلستها السابقة تغريم كل من: أحمد أنس المغربى، وطه ملكان، ومحمد أبو زيد، والسيدة الصعيدى ألف جنيه لكل منهم، لتخلفهم عن الحضور للشهادة، مع استمرار حبس المتهمين.
يشار إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهمين بأنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا بمساعدة آخرين مجهولين الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد. وأثبتت التحريات أن المتهمين عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين، عقب صدور الحكم على المتهمين فى أحداث استاد بورسعيد، وأعدوا أسلحة نارية "بنادق آلية وخرطوش ومسدسات" واندسوا وسط المتظاهرين السلميين فى محيط سجن بورسعيد العمومى والشوارع المحيطة وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة صوب المجنى عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما.
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