استئناف محاكمة 51 متهما فى قضية اقتحام سجن بورسعيد

استأنفت منذ قليل، محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد الشربينى، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، محاكمة 51 متهمًا بمحاولة اقتحام سجن بورسعيد، وقتل الضابط أحمد البلكى، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم، و40 من الأهالى وإصابة أكثر من 150 آخرين، وذلك بعد انتهاء مدة الاستراحة التى اتخذتها المحكمة.

وشهدت الجلسة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، مشاهدة الأسطوانات المدمجة بالأحراز، والمقدمة من المدعين بالحق المدنى، ومن ضباط الشرطة والقنوات الفضائية.

كانت المحكمة قد قررت فى جلستها السابقة تغريم كل من: أحمد أنس المغربى، وطه ملكان، ومحمد أبو زيد، والسيدة الصعيدى ألف جنيه لكل منهم، لتخلفهم عن الحضور للشهادة، مع استمرار حبس المتهمين.

يشار إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهمين بأنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا بمساعدة آخرين مجهولين الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد. وأثبتت التحريات أن المتهمين عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين، عقب صدور الحكم على المتهمين فى أحداث استاد بورسعيد، وأعدوا أسلحة نارية "بنادق آلية وخرطوش ومسدسات" واندسوا وسط المتظاهرين السلميين فى محيط سجن بورسعيد العمومى والشوارع المحيطة وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة صوب المجنى عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما.

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