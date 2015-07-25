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ضبط خليجيين ومصريين وساقطتين داخل شقة لممارسة الدعارة بالمحلة

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ضبط خليجيين ومصريين وساقطتين داخل شقة لممارسة الدعارة بالمحلة ضبط خليجيين ومصريين وساقطتين داخل شقة لممارسة الدعارة بالمحلة
تمكن الرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث قسم أول المحلة والنقباء أحمد السويدى وأحمد بهاء معاونا مباحث القسم تحت إشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، من ضبط لممارسة الدعارة داخل شقة بدائرة القسم مكونة من خليجيين ومصريين وساقطتين مقابل ألف جنيه فى الليلة وتم ضبطهم بملابسهم الداخلية.

البداية بورود بلاغ لرئيس وحدة مباحث الآداب بالمحلة بتردد أشخاص على شقة بالمحلة وبصحبتهم سيدتين.

وتم عرض المعلومات على العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، قرر إعداد حملة لاستهداف الشقة وتمكنت المأمورية من ضبط المتهمين وهم كل من، محمد.م.ت ،أمين.م.ع.ا مصرى الجنسية، وشخصين يحملان الجنسية الخليجية وهما أحمد.س"،و"فهد.م وساقطتان هما "سعاد، وصباح"، وتم اقتيادهما بالملابس الداخلية لقسم أول المحلة.

وكشفت التحقيقات مع المتهمين أن الخليجيين تعرفا على المتهم محمد.م واتفقا معه على إحضار ساقطتين لممارسة الدعارة.

واتفق المتهم محمد .م مع صديقه أمين.م.ع على إحضار الساقطتين مقابل ألف جنيه فى الليلة، وتحرر محضر بالواقعة وتم عرضهم على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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مصر 365

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