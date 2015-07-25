تجهيز 8 معامل بجامعة دمنهور لتسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة

أعلن الدكتور حاتم صلاح الدين رئيس جامعة دمنهور تجهيز 8 معامل للحاسب الآلى بكليات الطب البيطرى والعلوم والتربية والتجارة، وذلك لاستقبال طلاب الثانوية العامة ومساعدتهم فى تسجيل رغبات التنسيق الإلكترونى فى المرحلة الأولى.

وأضاف صلاح الدين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم توفير أماكن استقبال مناسبة للطلاب وأولياء أمورهم لتسجيل رغباتهم مع الدفع بعدد من المتخصصين التابعين للجامعة لتقديم أى استفسارات ومساعدات فنية.

يذكر أن المرحلة الأولى للتنسيق تقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بحد أدنى 96.7% للعلمى علوم وعدد طلابها 25 ألف طالب وطالبة و93.5% للعلمى رياضة وعدد طلابها 20 و314 طالب و81.5% للأدبى وعدد طلابها 64 ألفًا و700 طالب بإجمالى 110 آلاف طالب للمرحلة الأولى.