فى الرطوبة والحرارة العالية عليك بالسوائل والفواكه والقليل من الدهون

الرطوبة العالية والحرارة المرتفعة أمر مزعج للجميع، فلا شك أن ارتفاع درجات الحرارة يصيب بالهزلان وانعدام القدرة على بذل الجهد، ويسبب الشعور بالضيق، فضلا عن الأعراض الجانبية الأخرى.

وفى هذه الجزئية يقدم الدكتور على نادر أخصائى أمراض الباطنة مجموعة من النصائح الغذائية الهامة، التى تفيد فى التخلص من حرارة الطقس وتأثيرها المباشر على المعدة والجسم ومعادلة درجة حرارته، فضلا عن معادلة نسب السكر فى الدم وحمايته من الهبوط، إلا لمرضى السكر والذى يحضر عليهم تطبيق هذا البرنامج الغذائى المساعد:

- تناول الفاكهة على الدوام، فثمرة من البرقوق أو الخوخ مفيدة لإمداد جسمك بالسكر المطلوب والصحى.

>- اذا كانت ممن يفضل الفاكهة عصير، عليك بتناولها سائلة، مع عدم إضافة السكر أو العسل إليها.

>- بعض شرائح البطيخ كفيلة بزيادة الترطيب فى الجسم ومعادلة إفراز العرق كما يساعد على التخلص من الشعور بالحرارة.

>- عصير التمر هندى وجوز الهند والقصب أفضل مرطبات الجسم وفى تلك الحرارة المرتفعة.

>- ابتعد عن تناول الطعام الملىء بالدهون إذا كنت تريد التمتع بحرارة جسم معتدلة، لأنها تساعد على زيادة حرارة الجسم.