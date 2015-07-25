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بشار الأسد يعلن العفو عن آلاف المنشقين من الجيش بالداخل والخارج (تحديث)

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بشار الأسد يعلن العفو عن آلاف المنشقين من الجيش بالداخل والخارج (تحديث) بشار الأسد يعلن العفو عن آلاف المنشقين من الجيش بالداخل والخارج (تحديث)
أعلن التلفزيون السورى أن الرئيس بشار الأسد عفوا عاما عن آلاف المنشقين عن الجيش فى الداخل والخارج.
>وقال المرسوم "أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعى رقم 32 لعام 2015 القاضى بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلى والخارجى والجرائم المنصوص عليها فى قانون خدمة العلم المرتكبة قبل 25-7-2015."

ويتعرض الجيش السورى -وهو من بين أكبر الجيوش فى المنطقة- لإرهاق بالغ نتيجة المعارك التى يخوضها منذ أربع سنوات على عدة جبهات رئيسية ضد إسلاميين متشددين وجهاديين استولوا على مساحات كبيرة من أراضى البلاد.

وفر كثير من الشبان من سوريا أو وجدوا سبلا لتجنب التجنيد الإجبارى.

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مصر 365