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«الشعب الجمهوري»: العبور التجريبي بقناة السويس نقطة فاصلة في تاريخ مصر

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«الشعب الجمهوري»: العبور التجريبي بقناة السويس نقطة فاصلة في تاريخ مصر «الشعب الجمهوري»: العبور التجريبي بقناة السويس نقطة فاصلة في تاريخ مصر

قناة السويس الجديدة

وصف حزب الشعب الجمهوري، بداية العبور التجريبي للسفن بقناة السويس الجديدة قبل الافتتاح الرسمي لها في السادس من أغسطس الجاري بأنه “نقطة فاصلة في تاريخ الحديث”.

وقال الدكتور عبد الحميد زيد الأمين العام المساعد للحزب، فى تصريحات صحفية اليوم ، إن القناة الجديدة تمثل بداية إنطلاق جديدة للدولة المصرية بعد ثورة 30يونيه المجيدة، مشيراً إلى انتظار الشعب المصري لافتتاح القناة بشكل رسمي.

وطالب الأمين العام المساعد للحزب، بإتاحة الفرصة لجموع الشعب المصري في حضور يوم الافتتاح لكونه يوماً يسجل في ذاكرة كل مصري يحضر هذا الحدث العظيم، في الوقت الذي شدد فيه على ضرورة تأمين المنشآت الحيوية في القاهرة والمحافظات من العناصر الإرهابية التي لاتريد الخير لمصر.

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