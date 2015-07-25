رئيس وزراء تركيا: سنتخذ كل ما يلزم لحماية أمننا وحملتنا متواصلة ضد داعش

هدد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركى، كل من يستهدف أمنهم ويحاول الهجوم على مواطنيهم بالرد عليه بكل قوة، متوعدا من يفعل ذلك بأنه سيلقى عقابه منهم.

وقال "أوغلو" فى مؤتمر صحفى، نحن دولة نعتمد على الحقوق ولن نسمح باستهداف استقرارنا، مشيرا إلى أنهم سيقومون باتخاذ كل ما يلزم لحماية أمنهم الداخلى من تنظيم داعش الإرهابى، كما اتهم النظام السورى باستهداف المواطنين.

وجدد "أوغلو" حديثه عن قيام الجيش التركى بقصفه الجوى والبرى لأهداف داعش وحزب العمال الكردستانى، قائلا "العمليات العسكرية ضد داعش والمقاتلين الأكراد فى جنوب تركيا مستمرة".