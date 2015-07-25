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سفن ليبيريا وسنغافورة وهونج كونج تعبر القناة الجديدة ضمن قافلة الشمال

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سفن ليبيريا وسنغافورة وهونج كونج تعبر القناة الجديدة ضمن قافلة الشمال سفن ليبيريا وسنغافورة وهونج كونج تعبر القناة الجديدة ضمن قافلة الشمال
عبرت 3 سفن قناة السويس الجديدة ضمن قافلة الشمال قادمة من البحر المتوسط فى اتجاه بورسعيد فى طريقها إلى ميناء السويس ومنه إلى البحر الأحمر.

بدأت السفينة nortnern jamboree وحمولتها 99 ألف طن وغاطس 34,8 قدم وترفع علم ليبيريا، وتلتها السفينة apl sentosa وحمولتها 158 ألف طن وغاطسها 45,9 قدم وترفع علم سنغافورة، والسفينة oocl utuh وحمولتها 94 ألف طن وغاطسها 41,3 قدم وترفع علم هونج كونج.

كان الفريق مميش، رئيس هيئة قناة السويس، قد قام بقيادة أول سفينة عبرت القناة من اتجاه الجنوب، وتوالى عبور السفن، وقام عدد من مرشدى هيئة قناة السويس بمتابعة السفن وإرشادهم طوال فترة عبورالسفن للقناة الجديدة.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015


>-الفريق مهاب مميش يقود أول سفينة تعبر قناة السويس الجديدة

- ننشر أول صور لبدء التشغيل التجريبى لقناة السويس الجديدة

- بدء أولى تجارب التشغيل التجريبى لعبور السفن بقناة السويس الجديدة

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