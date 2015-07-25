5 أمراض تؤثر على النخاع الشوكى.. أهمها الالتهاب السحائى

النخاع الشوكى أحد أجزاء الجهاز العصبى ووظيفته خروج الأعصاب، لذلك هناك بعض العوامل التى تؤثر على قيامه ببعض مهامه والتى تصل حد فقدانه القيام بوظائفه.

حول ذلك، قال الدكتور أحمد عياد أخصائى جراحة المخ والأعصاب، إن الحبل الشوكى هو أحد أجزاء الجهاز العصبى والمسئول الرئيسى لخروج العصب من الجهاز العصبى المركزى لتغذية العضلات والأطراف.

واستكمل د.عياد قائلا "يتأثر النخاع الشوكى بكثير من العوامل التى تؤدى لفقدانه لوظائفه"، وأهمها:

1)الحوادث والكدمات الشديدة والتى تصل فى بعض الأوقات إلى حدوث قطع كلى أو جزئى بالنخاع الشوكى، والذى يعرض الشخص للإصابة بالشلل النصفى أو الرباعى وفقدانه التحكم فى عملية التبرز والتبول .

>2)الإصابة بالإنزلاقات الغضروفية المتعددة والتى تؤدى فى بعض الأوقات لفقدان وظيفة الأعصاب الخارجية من النخاع الشوكى.

>3)الإصابة بالتهابات سحائية والتى تؤثر على النخاع الشوكى ووظيفته .

>4)الإصابة ببعض الأمراض مثل التصلب المتعدد والذى يؤثر على النخاع الشوكى، والتى تتمثل أعراضه حدوث تنميل أوضعف بالعضلات والتى تصل أحيانًا لحدوث شلل.

>5)إصابة النخاع الشوكى بمرض الدرن والذى يؤدى لحدوث ارتشاح حول الأعصاب ومخارجها والذى يساهم فى إصابة الأطراف بالشلل.