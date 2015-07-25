أخصائية جلدية تقدم نصائح هامة قبل تشقير شعر البشرة

تشقير شعر الجسم من أهم الوسائل التجميلية التى تتبعها المرأة، وغالبا ما تلجأ العديد من النساء لتلك الوسيلة كحل بديل عن انتزاع الشعر بالطرق المختلفة.

تقدم الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، فى السطور التالية بعض النصائح الهامة التى يجب على المرأة الالتزام بها عند استخدام تلك الوسيلة، وهى:

1- احرصى على تشقير شعر الجسم فى فترة المساء، وتجنبى تعرض بشرتك لأشعة الشمس بعد التشقير لفترة لا تقل عن 6 ساعات.

>2- تأكدى من نظافة البشرة قبل وضع الكريم المفتح، ويفضل أن تغسلى الجزء المراد تشقيره بالماء البارد.

>3- لا تستعينى بالماء الدافئ فى عملية تنظيف البشرة قبل وضع الكريم المشقر، فالماء الدافئ يعمل على تفتيح مسام البشرة وبالتالى يسمح بامتصاص الكريم وهو ما يعرض بشرتك للالتهابات.

>4- لا تستخدمى أى مستحضر تجميلى على المنطقة التى تم تشقيرها لفترة لا تقل عن 8 ساعات متتالية، وخاصة فى منطقة الوجه.

>5- فى حالة تشقير شعر بشرة الجسم يمكنك استخدام بودرة الأطفال بعد تجفيف البشرة للعمل على تهدئتها.

>6- انتبهى للمكونات المضافة لكريم التشقير فهناك بعض مراكز التجميل التى تعتمد على إضافة كميات كبيرة من الأكسجين، وهو ما يؤدى إلى التهاب بشرتك واحرصى على انتقاء الماركات المعروفة والجاهزة من كريمات التشقير.

>7- فى النهاية فى حالة تعرض بشرتك للالتهاب جراء استخدام تلك الكريمات، يجب عليكى الامتناع عن استخدامها والبحث عن وسائل بديلة.