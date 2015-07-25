د.خالد عمارة يكتب: تشوهات الركبة

الركبة هى مفصل يصل عظمة الفخذ بالساق، وكى يعمل بطريقة طبيعية يحتاج إلى أن تكون العظام فى شكل طبيعى، والأربطة التى تربط العظام وتحافظ على علاقتها سليمة، والعضلات فى قوة مناسبة للحفاظ على ميكانيكية حركة المفصل، والغضاريف التى تغطى سطح العظام تكون ناعمة بدرجة تمنع الاحتكاك.

وتشوهات الركبة قد تكون فى صورة اعوجاج أو انثناء أو التفاف، وهذه التشوهات تؤثر بصورة مباشرة على شكل الساق وطريقة المشى، وبالتالى تؤثر على توزيع وزن الجسم وتوزيع الضغط على سطح الغضاريف، مما قد يؤثر فى صورة خشونة بالفصل أو ألم أو صعوبات فى الحركة.

وتقييم هذه التشوهات يكون بالفحص الطبى وأشعات عديدة لقياس زاوية الاعوجاج، فلا يكفى الفحص الطبى فقط لتقييم طول الساق أو زاوية الاعوجاج، فهناك مثلا أشعات مقطعية تقيس بدقة زاوية الاعوجاج لتحديد خطة العلاج الصحيحة.

والعلاج فى الحالات البسيطة يكون بتقليل الوزن مع تقوية العضلات والعلاج الطبيعى لمنع تطور الخشونة وتقليل الأحمال على المفصل، أما فى حالات الاعوجاج أو التشوه الشديدة يكون العلاج جراحيا لإصلاح أى تشوه أو قصر أو عدم استقرار.

ويجب الاهتمام فى تقييم هذه الحالات بفحص الفخذ والقدم والظهر وطريقة المشى، وليس الركبة فقط، لأن الحركة مترابطة و تؤثر على بعضها، وكلما كان العلاج فى سن مبكر كلما زادت فرصة إنقاذ المفصل من الخشونة وعودة المريض إلى طبيعته بدون أى مشاكل .